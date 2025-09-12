ON. DE BERTOLDI (LEGA) * RIFORMA PROFESSIONE COMMERCIALISTI: «CON L’APPROVAZIONE DEL DDL DELEGA INIZIA IL PERCORSO PER RIDARE SLANCIO ALLA CATEGORIA»

11.57 - venerdì 12 settembre 2025

“Con l’approvazione del disegno di legge delega per la riforma professionale dei commercialisti inizia un percorso per ridare slancio a una categoria cui sono orgoglioso di appartenere. Apprezzo particolarmente che il Governo abbia accolto i suggerimenti e le richieste di tutte le componenti dei commercialisti italiani. Auspico che l’attuazione della delega avvenga in un clima di serenità e condivisione, per il bene della professione.

Mi impegnerò, come ho sempre fatto per tutte le libere professioni, per migliorare ulteriormente i contenuti della riforma, con particolare attenzione all’estensione dell’equo compenso e alla tutela delle riserve professionali per le categorie ordinistiche”.

Così il presidente di LCD Andrea de Bertoldi, deputato della Lega.