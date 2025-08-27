Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ON. DE BERTOLDI (LEGA) * MEETING RIMINI: «NATALITÀ E FAMIGLIE NUMEROSE, TEMI DA AFFRONTARE CON IMPEGNO E DEDIZIONE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.30 - mercoledì 27 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Meeting: de Bertoldi (Lega), tema natalità e famiglie numerose da affrontare con impegno e dedizione. “Un incontro di grande spessore e valenza politica, tenutosi in occasione del Meeting di Rimini con il Forum delle Associazioni Familiari e numerosi rappresentanti delle associazioni che lo compongono.

Il tema della natalità e del supporto alle famiglie numerose rappresenta una sfida che questa maggioranza di centrodestra non può permettersi di perdere, ma deve affrontare con il massimo impegno e dedizione. Abbiamo discusso delle modifiche da apportare all’ISEE per garantire alle famiglie numerose un effettivo beneficio fiscale, capace di incentivare la crescita demografica del nostro Paese. Insieme alla componente governativa della Lega, approfondiremo questi temi e avremo un confronto con il presidente Caltabiano prima della legge di bilancio”.

Così l’onorevole Andrea De Bertoldi, del gruppo

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.