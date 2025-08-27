ON. DE BERTOLDI (LEGA) * MEETING RIMINI: «NATALITÀ E FAMIGLIE NUMEROSE, TEMI DA AFFRONTARE CON IMPEGNO E DEDIZIONE»

15.30 - mercoledì 27 agosto 2025

Meeting: de Bertoldi (Lega), tema natalità e famiglie numerose da affrontare con impegno e dedizione. “Un incontro di grande spessore e valenza politica, tenutosi in occasione del Meeting di Rimini con il Forum delle Associazioni Familiari e numerosi rappresentanti delle associazioni che lo compongono.

Il tema della natalità e del supporto alle famiglie numerose rappresenta una sfida che questa maggioranza di centrodestra non può permettersi di perdere, ma deve affrontare con il massimo impegno e dedizione. Abbiamo discusso delle modifiche da apportare all’ISEE per garantire alle famiglie numerose un effettivo beneficio fiscale, capace di incentivare la crescita demografica del nostro Paese. Insieme alla componente governativa della Lega, approfondiremo questi temi e avremo un confronto con il presidente Caltabiano prima della legge di bilancio”.

