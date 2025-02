ON. DE BERTOLDI (LEGA) * FISCO: «NON CREDIAMO CHE PUNIRE GLI ITALIANI PERBENE SIA LA STRADA GIUSTA, PER NOI LA PACE FISCALE È NECESSARIA»

12.27 - giovedì 20 febbraio 2025

Fisco: De Bertoldi (Lega), “Da politico e da commercialista: la pace fiscale è necessaria”. La Lega non crede che punire gli italiani perbene – che, pur volendo, non sono riusciti a pagare le tasse – sia la strada giusta. Per noi la via da intraprendere è quella della pace fiscale. Un percorso che abbiamo già iniziato inserendo, nel decreto Milleproroghe, un provvedimento che riapre i termini per la rottamazione quater, grazie alla quale i contribuenti che hanno perso il beneficio potranno presentare una nuova domanda entro il 30 aprile.

Ora andremo avanti in questa direzione, con un Ddl al Senato e una Pdl alla Camera, per una rottamazione delle cartelle in 120 rate spalmate su 10 anni. Così si rendono liquidi dei crediti dello Stato, altrimenti difficilmente esigibili, ed inoltre è in continuità con la riduzione delle sanzioni previste nella riforma fiscale, facendo così giustizia ai contribuenti sanzionati con le vecchie norme, che erano difformi dalla linea europea. Da politico e da commercialista, ritengo sia un intervento necessario non solo per avere un fisco amico e non più ostile nei confronti dei cittadini, ma anche perché permetterebbe di dare maggiore veridicità ai bilanci dello Stato”.

Così il deputato della Lega Andrea de Bertoldi, presidente di Lcd e già coordinatore della consulta dei parlamentari commercialisti.