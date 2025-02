ON. DE BERTOLDI (LEGA) * ASSICURAZIONI: «INTERVENIRE SUBITO, PER SNELLIRE LA BUROCRAZIA INUTILE NEL SETTORE»

07.07 - sabato 8 febbraio 2025

Assicurazioni, De Bertoldi (Lega): intervenire per snellire burocrazia inutile nel settore. Il settore assicurativo rappresenta un fondamento del sistema Paese, sia per il ruolo svolto negli investimenti finanziari funzionali al debito pubblico, sia per il ruolo di garanzia verso i rischi nei confronti di cittadini ed imprese. È quindi necessario che vengano rimosse quelle criticità che potrebbero comprometterne un adeguato funzionamento.

Questa interpellanza evidenzia l’assoluta inutilità del cosiddetto sistema preventivas, una struttura burocratica inutile e adatta solamente ad appesantire i costi e gli oneri degli agenti di assicurazione, come ben motivato dal principale sindacato di categoria, lo SNA. L’interpellanza stigmatizza infine l’incomprensibile possibilità di vendere prodotti assicurativi nei supermercati come un prodotto da banco, al di fuori di ogni professionalità, garantita invece dagli intermediari assicurativi. Ho apprezzato l’intendimento del governo di monitorare attentamente questi fenomeni, ma sollecito direttamente il ministro Urso e il sottosegretario Bitonci a confrontarsi con i rappresentanti della filiera assicurativa, ponendo finalmente gli adeguati correttivi a queste problematicità, ormai oggettive nel settore”.

Così il deputato della Lega Andrea de Bertoldi, Presidente LCD, nel proprio intervento in replica all’interpellanza al Ministro delle Imprese.