ON. DE BERTOLDI (FDI) * TRANSIZIONE 5.0.: «DIAGNOSI ENERGETICHE, INGEGNERI E PERITI AVRANNO UN RUOLO DI RILIEVO»

16.56 - giovedì 1 agosto 2024

“Mi sono battuto in prima persona, prima con emendamenti ai provvedimenti e poi con un intenso lavoro assieme al ministro Urso per arrivare, nell’ambito del decreto attuativo sul piano di Transizione 5.0, a ricomprendere tra i soggetti abilitati a rilasciare le diagnosi energetiche delle imprese anche ingegneri e periti”. Lo ha detto Andrea de Bertoldi, di Fratelli d’Italia, a margine della conferenza stampa che ha organizzato oggi alla Camera sul piano di Transizione 5.0.

“Credo che sia una vittoria storica – ha aggiunto – che testimonia come le libere professioni italiane debbano rappresentare un plus valore, proprio perché gli ordini professionali tutelano in primis i clienti. Si tratta di una novità importante per i pilastri delle professioni tecniche: ingegneri e periti industriali. Due categorie che erano state escluse in un primo momento”.

E il ministro Urso, nel messaggio inviato ad Andrea de Bertoldi e i suoi ospiti, parla di “una modifica che metterà le imprese in condizione di rivolgersi a una classe di professionisti competente, che lavorano con dedizione e impegno nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica applicata ai processi industriali. Questa è una chiara indicazione di come la collaborazione tra il governo e le associazioni professionali possa portare a risultati concreti e benefici per l’intera nazione”.

Presente alla conferenza stampa il presidente dei periti industriali Giovanni Esposito, che ha ringraziato il governo: “Ieri ci ha convocati e ha detto chiaramente che le professioni fanno parte del sistema. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Il piano 5.0 aggiunge un pezzetto a quello precedente. Per questo ringrazio anche l’onorevole de bertoldi per il gran lavoro svolto”. Il Presidente del Consiglio Nazionale degli ingegneri, Angelo Domenico Perrini, ha ricordato che “la politica, se non è mediata da soggetti, come Andrea de Bertoldi che ringrazio, in grado di capire i nostri problemi non ci porta da nessuna parte. La sensibilità di questo governo, espressa anche dall’incontro che abbiamo avuto ieri a Palazzo Chigi, è un conforto per le professioni perché significa che non solo siamo ascoltati ma svolgiamo un’attività coerente con le esigenze della società civile”.