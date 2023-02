ON. DE BERTOLDI (FDI) * SUPERBONUS: « LE BANCHE DIANO UNA MANO AL GOVERNO, PRIMA DI TUTTO CON TEMPI CERTI DELLE ISTRUTTORIE »

14.06 - lunedì 27 febbraio 2023

SUPERBONUS. DE BERTOLDI (FDI): BANCHE DIANO UNA MANO, PRIMA DI TUTTO TEMPI CERTI ISTRUTTORIE.

“Stiamo lavorando, con grande senso di responsabilità, a favore di quei cittadini e di quelle imprese che sono rimaste vittima della normativa sulla cessione dei crediti e sul super bonus dalla scorsa legislatura. È una misura insostenibile a lungo termine, come ben sapeva lo stesso presidente Conte, e per di più costruita superficialmente senza sufficienti controlli prima, e con eccessive complicazioni poi, tale da aver determinato l’attuale incaglio dei crediti di imposta”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi di fratelli d’Italia, relatore del decreto legge sul super bonus e la cessione del credito…

“Il sistema bancario e assicurativo – prosegue – dovrà ora supportare il governo nello sblocco dei crediti con tutte le proprie capacità, e in particolare sottolineo, che sono inaccettabili gli attuali tempi delle istruttorie del sistema bancario, che ha spesso delegato alle società di revisione tali servizi di verifica sui crediti d’imposta. Il decreto del governo ha chiarito puntualmente le cause esimenti di responsabilità, e quindi la documentazione che va presentata, ed ora non è quindi più accettabile che si impieghino mesi per valutare le richieste di cessione del credito. I cittadini e le imprese hanno diritto a risposte celeri per poter sopravvivere e programmare i propri impegni. Le società di revisione e le banche si assumano le proprie responsabilità e svolgano tempestivamente i propri compiti. Ritengo nel merito normativo che sia utile valutare anche delle tempistiche limite, entro le quali si dovranno concludere le istruttorie del sistema finanziario e bancario; ne va altrimenti della credibilità è sostenibilità del sistema”.