ON. DE BERTOLDI (FDI) * RIFORMA FISCALE: « SI RIVEDANO, ECCESSIVA PROGRESSIVITÀ DEL SISTEMA E CRITERI RITENUTE D’ACCONTO PER I PROFESSIONISTI »

16.58 - giovedì 20 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FISCO, DE BERTOLDI (FDI): CON LA RIFORMA SI RIVEDA L’ECCESSIVA PROGRESSIVITÀ.

“La riforma fiscale, per essere davvero utile al paese, e stimolare quindi la crescita economica e sociale del paese, dovrà premiare soprattutto coloro che realmente sostengono l’onere delle entrate tributarie. Obiettivo dunque è quello di rivedere l’eccessiva progressività dell’attuale sistema, come pure l’eccessiva onerosità dello stesso. Ricordo infatti che il 92% dell’Irpef è sostenuta da circa il 40% dei contribuenti italiani, cioè da coloro che dichiarano redditi medio alti. Su questa fascia di contribuenti si deve intervenire per stimolare il sistema e rendere più conveniente produrre ed investire nel sistema Italia.

È poi opportuno intervenire sul tema delle micro tasse, penso all’ipotecarie catastali come al superbollo auto, semplificando così il sistema ed incentivando la spesa e la crescita di settori premium della nostra economia. La riforma modifichi il sistema delle ritenute d’acconto sui professionisti, che penalizza nella liquidità soprattutto i più deboli e periferici operatori del settore, ed investa nelle banche dati, che ad oggi non denotano quella fruibilità e certezza necessaria sia all’amministrazione come ai professionisti del settore. Auspicato che su queste basi via sia un ampio coinvolgimento del Parlamento sia nelle espressioni di maggioranza che di opposizione”. E’ quanto dichiarato dal deputato Andrea de Bertoldi, componente della commissione Finanze di fratelli d’Italia in occasione dell’incardinamento della delega fiscale.