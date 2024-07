ON. DE BERTOLDI (FDI) * IMPRESE E FINANZA PUBBLICA: «ASSICURAZIONI, RUOLO FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO DEL PAESE»

13.02 - martedì 2 luglio 2024

“Il ruolo delle compagnie d’assicurazione nel sistema economico nazionale si conferma fondamentale per la tenuta e per lo sviluppo del paese. I dati riferiti dalla presidente Farina confermano la solidità delle imprese d’assicurazioni italiane, nonché il loro impegno per supportare la finanza pubblica, le imprese italiane, e i cittadini risparmiatori. In particolare, condivido l’importanza dei recenti cambiamenti normativi introdotti dal dicastero Urso, che hanno previsto l’assicurazione obbligatoria per le imprese sugli eventi catastrofali.

Un vero passo in avanti per garantire la tenuta delle imprese, anche a fronte di gravi calamità, che in conseguenza del cambiamento climatico, risultano purtroppo in crescita. Dovremmo ovviamente prevedere di allargare tali coperture assicurative anche ai privati, affinché nessuno possa essere travolto da fenomeni di tale gravità, che peraltro risultano penalizzanti, e finanche insostenibili, per la tenuta dei conti pubblici, e l’Italia potrebbe divenire un riferimento, ed un’avanguardia per il sistema assicurativo internazionale.

Parimenti condivido con l’analisi della presidente Farina il fatto che l’invecchiamento della popolazione sia un tema assolutamente rilevante, e per il quale il sistema assicurativo italiano può garantire una prospettiva sociale di alto respiro”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi della commissione Finanze di Fratelli D’Italia, e responsabile del Dipartimento Assicurazioni del partito, a margine dei lavori dell’assemblea annuale dell’Ania.