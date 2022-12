ON. DE BERTOLDI (FDI): DL RAVE: « GLI ITALIANI STANNO DALLA PARTE DI CHI VUOLE RISPETTARE LE LEGGI, NON DA CHI INTENDE DELINQUERE »

16.41 - venerdì 30 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Gli italiani capiranno quanto denaro pubblico si è sperperato per la propaganda politica fatta in modo assurdo in questi giorni alle loro spalle e ringrazio per il vostro intestardirvi che ha permesso di chiarire la differenza che c’è tra chi sta da questa parte dell’emiciclo e chi dalla vostra parte”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi intervenendo in Aula a Montecitorio durante la discussione sul decreto rave. “Voi che da sempre siete i paladini di chi vive di illegalità, che difende chi occupa le case, chi organizza i rave party, ci avete confermato che da una parte c’è chi vuole garantire le feste rispettando le leggi e le normative territoriali e nazionali e dall’altra c’è chi invece ambiva al proliferare di illegalità nell’insicurezza e nella vendita di stupefacenti”.

“Penso al tema delle riduzioni delle pene e di quando la collega Quartapelle ci voleva convincere che più si riduce la pena più si educa il detenuto, per noi i delinquenti stanno in galera e per gli altri devono uscire il prima possibile. Gli italiani stanno – come dimostrano nei sondaggi ogni giorno – dalla parte di chi come Fratelli d’Italia, come il nostro Presidente Giorgia Meloni e il centrodestra dalla parte della legalità, per il mondo e una Italia che vuole rispettare la legge, dalla parte di chi lavora e non da quella di chi vuole delinquere o essere assistita in modo passivo da uno Stato che certamente oggi non appartiene a quella parte politica che ci sta di fronte e che ha fatto spendere denaro ai cittadini”.