ON. DE BERTOLDI (FDI) * CALCIO: « HA RAGIONE IL MINISTRO ABODI, LA GIUSTIZIA SPORTIVA È INADEGUATA E CHI HA RESPONSABILITÀ PAGHI »

15.19 - venerdì 21 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

CALCIO. DE BERTOLDI (FDI), HA RAGIONE ABODI.GIUSTIZIA SPORTIVA INADEGUATA,CHI HA RESPONSABILITA’ PAGHI.

“Sono assolutamente d’accordo con il ministro Andrea Abodi sulla necessità di un’immediata riforma della giustizia sportiva dopo la decisione del collegio di garanzia del Coni sulla penalizzazione della Juventus per il caso plusvalenze. Da calciopoli in poi infatti la giustizia sportiva si è resa protagonista di fatti spesso equivoci e comunque tali da inficiare l’immagine del sistema calcio, spesso con posizioni palesemente di parte. Ne va della credibilità dello sport e del calcio italiano nel mondo, ove peraltro non si sono mai visti atteggiamenti così aggressivi nei confronti di squadre leader a livello internazionale. La certezza dei campionati, che non possono essere stravolti da provvedimenti in corso, va immediatamente ripristinata, e ritengo vadano pure meglio verificate, se del caso pure a livello di giustizia ordinaria, le posizioni di coloro che hanno ridicolizzato e infangato la giustizia sportiva italiana. Il calcio è un’industria, oltre che uno sport, e merita quindi ancora di più la garanzia di istituzioni giudicanti serie e rispettate da chiunque, proprio perché capaci di apparire davvero super partes”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, componente della commissione Finanze a Montecitorio.