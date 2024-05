ON. DE BERTOLDI (FDI) * BANKITALIA: «LE PAROLE DI PANETTA SONO CORAGGIOSE, SERVE UN’EUROPA PIÙ UNITA»

14.48 - venerdì 31 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La relazione del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta è coraggiosa, di altissimo spessore, e sinceramente patriottica, anche perché connotata da un forte richiamo ad una maggiore integrazione europea, soprattutto in alcuni campi come la difesa, l’energia, le politiche di bilancio e le politiche finanziarie. L’amore per il nostro paese si coniuga infatti con la consapevolezza della necessità di un’Europa più unita, che su alcuni temi strategici sappia essere davvero coesa, e quindi capace di competere nel mercato internazionale”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi della Commissione Finanze di Fratelli d’Italia.

“Ho apprezzato in particolare il forte richiamo del governatore ad una politica europea di bilancio unitaria, e ad un mercato dei capitali integrato, che consentirebbero pure di realizzare l’emissione di debito comune. Sul piano economico nazionale si deve rilevare l’atto di fiducia ed il riconoscimento, che il governatore ha fatto al nostro paese e quindi all’operato del governo Meloni. L’Italia è oggi un paese che, pur nelle criticità correttamente evidenziate, presenta infatti una potenzialità di crescita e di sviluppo importante per essere protagonista e traino dell’intera Europa. Il chiaro richiamo a sostenere l’innovazione e l’alta tecnologia, nonché l’opportunità di veicolare maggiori fondi nell’economia reale, ovviamente nell’ambito di un libero mercato, da parte di assicurazioni e fondi pensione, credo infine rappresenti un obiettivo, nel quale tutti ci possiamo riconoscere, e che potrebbe rappresentare davvero la svolta per il nostro paese”, conclude de Bertoldi.