ON. DE BERTOLDI (FDI) * ABI: «BENE PATUELLI SU RICHIAMO ALL’ETICA CONTRO TENTAZIONI INDIVIDUALISTE»

18.41 - martedì 9 luglio 2024

“Il presidente dell’Abi Antonio Patuelli, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione delle banche italiane ha puntato su un richiamo all’etica che rievoca quanto detto da Papa Francesco durante la settimana sociale dei cattolici a Trieste. E’ nostro compito cogliere in queste sollecitazioni l’inquietudine di un’epoca che, a causa di una congiuntura internazionale difficile, è più sottoposta a tentazioni autoritarie, oligarchiche ed individualiste. Mi unisco quindi al Presidente Patuelli nel ricordare Luigi Einaudi a centocinquant’anni dalla nascita, con le parole di un grande liberale quale Piero Gobetti, che lo definiva proprio per ‘ il suo modo di considerare le leggi economiche con rigorismo etico’. Insomma, il pensiero cattolico e liberale si intrecciano nel difendere quelle grandi conquiste, che si sono realizzate nel secolo scorso, garantendo anni di crescita e di pace in Europa. L’economia e la politica hanno l’obbligo di affrontare la contingenza muovendo da questi qualificati richiami”. Lo dichiara Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze.