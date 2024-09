ON. DE BERTOLDI * DDL LAVORO: «BENE L’APPROVAZIONE DEL MIO EMENDAMENTO, ULTERIORE CONQUISTA PER I LIBERI PROFESSIONISTI»

17.08 - mercoledì 11 settembre 2024

“Esprimo grandissima soddisfazione per l’approvazione, questo pomeriggio, nella Commissione Lavoro della Camera, del mio emendamento al disegno di legge lavoro, che rappresenta un’ulteriore conquista per i liberi professionisti italiani.

Sulla scia della disciplina per il differimento delle scadenze tributarie in caso di malattia ed infortunio dei professionisti, varata sempre su mia iniziativa nel 2021, infatti, adesso viene estesa la possibilità di beneficiare del differimento dei termini anche per interruzione di gravidanza, o parto prematuro delle professioniste, nonché nei casi di malattia ed infortunio dei figli minori. È un traguardo di cui vado fiero, anche perché può costituire un significativo impulso alla promozione della natalità nel settore del lavoro autonomo.

Ringrazio il ministro della Famiglia Eugenia Roccella, il presidente della Conmissione Lavoro Walter Rizzetto ed i colleghi in Commissione che mi hanno garantito il loro sostegno nell’iter legislativo. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi, deputato del Trentino, a margine dei lavori parlamentari di oggi.