ON. DE BERTOLDI * ANC E AIGA: «LE PROFESSIONI SI UNISCANO, PER AVERE UN RUOLO PIÙ EQUILIBRATO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI POTERI DELLO STATO»

20.01 - venerdì 27 settembre 2024

Mi appello ai miei colleghi parlamentari di maggioranza ed opposizione, e soprattutto al Governo, affinché vi sia un pronto riequilibrio nel Paese fra coloro che rappresentano le Istituzioni pubbliche , e quelle realtà che sono l’espressione delle categorie professionali ordinistiche.

Come infatti condivido la necessità, anche a livello costituzionale, di parificare l’avvocatura, quindi il ruolo di difesa del cittadino, alla magistratura giudicante ed inquirente, così pure è necessario che sulle tematiche di carattere fiscale e finanziario gli organi rappresentativi dei commercialisti italiani abbiano pari dignità dell’agenzia delle entrate.

Non è così accettabile che un magistrato possa rinviare anche di un anno un’udienza per propri problemi personali, mentre un cittadino debba rinunciare al proprio difensore, in un processo civile o tributario, in caso di malattia o di infortunio dello stesso.

È parimenti necessario inoltre che su particolari tematiche, come la riforma tributaria, oggi perlopiù elaborata dalle burocrazie ministeriali e dall’agenzia delle entrate, si ricorra seriamente ai commercialisti, cioè a coloro che rappresentano le sensibilità e le problematicità del mondo produttivo italiano. Le professioni quindi si uniscano per rivendicare un ruolo più equilibrato nei confronti degli altri poteri dello Stato, e ciò soprattutto per far beneficiare l’intero sistema nazionale.

Così l’On. Andrea de Bertoldi relatore questa mattina al congresso nazionale dell’associazione nazionale Commercialisti – ANC a Pozzuoli, e questo pomeriggio a Napoli al convegno nazionale dell’associazione dei Giovani Avvocati italiani – AIGA.