ON. CAVANDOLI (LEGA) * AGGRESSIONE OSPEDALE CITTADELLA (PD): «SOLIDARIETÀ A PERSONALE SANITARIO, BENE INASPRIMENTO PENE E TASER FDO»

17.23 - sabato 2 novembre 2024

Aggressione ospedale Cittadella: Cavandoli (Lega), solidarietà a personale sanitario, bene inasprimento pene e taser FdO. “Al pronto soccorso di Cittadella, in provincia di Padova, un 34enne in stato di alterazione ha aggredito un medico, infermieri e le Forze dell’ordine intervenute impugnando un coltello di 30 cm e seminando il panico. Grazie all’ottimo lavoro delle Forze dell’ordine, l’uomo è stato poi immobilizzato con il taser. Esprimo solidarietà a tutti gli operatori sanitari e ai Carabinieri coinvolti. Queste aggressioni non devono più accadere, e la Lega è in prima linea per la sicurezza: non solo nelle strade, nelle scuole e nelle stazioni, ma anche negli ospedali e, soprattutto, nei pronto soccorso.

Con la Lega al Governo, dopo le aggravanti speciali per le lesioni al personale sanitario o socio-sanitario, da fine settembre è in vigore il decreto che inasprisce le pene in caso di danneggiamento a strutture sanitarie (fino a 5 anni e 10.000 euro di multa) e l’arresto obbligatorio per aggressioni al personale sanitario. Queste sanzioni devono fungere da deterrente per assicurare piena operatività in sicurezza a chi si occupa ogni giorno della salute e delle emergenze degli italiani”.

Così la deputata della Lega Laura Cavandoli.

