ON. CATTOI / SEN. TESTOR (LEGA) * DATI ISTAT: “IL TRENTINO ECCELLE IN SICUREZZA, GRAZIE ALLA BUONA GOVERNANCE DELLA GIUNTA FUGATTI»

15.08 - mercoledì 20 novembre 2024

CATTOI E TESTOR: “IL TRENTINO ECCELLE IN SICUREZZA GRAZIE ALLA BUONA GOVERNANCE DELLA GIUNTA FUGATTI”.

“Il Trentino conferma la sua eccellenza in termini di sicurezza percepita dai cittadini, un risultato che evidenzia anche l’efficacia delle politiche messe in atto dalla Giunta Fugatti”. Lo dichiarano la deputata Vanessa Cattoi e la senatrice Elena Testor, commentando i dati dell’indagine Istat 2022-2023 sulla sicurezza.

L’indagine (sotto lancio Opinione, ndr) rileva che la provincia di Trento è tra le realtà italiane con i migliori rating in termini di sicurezza percepita, basso rischio di criminalità e ridotto degrado sociale e ambientale. A livello nazionale, la percentuale di cittadini che si sentono sicuri nel camminare nella propria zona di sera è aumentata dal 60,6% del 2015-2016 al 76% del 2022-2023, mentre nelle province autonome i dati risultano ancora più incoraggianti.

“Questi risultati non sono casuali, ma frutto di un lavoro costante e mirato della Giunta Fugatti – proseguono le parlamentari – che ha investito sulla prevenzione, sulla presenza capillare delle forze dell’ordine e su politiche sociali attente alle esigenze dei cittadini”.

Tra i dati più significativi emerge che la percentuale di persone che temono di subire reati è stabile, ma in forte calo rispetto a dieci anni fa, con una diminuzione di circa 16 punti percentuali per i furti in abitazione. Nelle province autonome si registra una significativa riduzione delle situazioni di degrado, che passa dal 17,2% al 6,4%, molto al di sotto della media nazionale. Il 76,8% dei cittadini considera efficaci le forze dell’ordine nel controllo della criminalità sul territorio.“

La percezione di sicurezza non è solo un dato statistico, ma un indicatore fondamentale della qualità della vita e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni – aggiungono Cattoi e Testor – la Giunta Fugatti ha saputo interpretare questa necessità, mettendo al centro interventi concreti e un dialogo costruttivo con le comunità locali”.

“Siamo orgogliose di rappresentare un territorio che continua a distinguersi per qualità della vita e sicurezza – concludono le parlamentari – continueremo a lavorare per garantire che il modello Trentino sia un esempio virtuoso per tutta l’Italia”.