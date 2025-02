ON. CATTOI (LEGA) * TRENTINO: «IMPENSABILI BABY GANG A BRENTONICO, NECESSARIO CONVOCARE IL TAVOLO PROVINCIALE SULLA SICUREZZA»

15.24 - venerdì 14 febbraio 2025

Trentino: Cattoi (Lega), impensabili Baby gang a Brentonico. È davvero impensabile che in una piccola comunità di montagna come quella di Brentonico possano esserci delle baby gang che attentano all’incolumità dei cittadini. In un caso, addirittura, parliamo di un 70enne invalido. È necessario intervenire prontamente convocando il tavolo provinciale sulla sicurezza. Da parte mia massima disponibilità a collaborare con il Sindaco per trovare una soluzione.

Il tema deve essere affrontato insieme al Questore, al Prefetto e alle Forze dell’Ordine provinciali, che ringrazio per il loro operato, in modo che si possa avviare un percorso in sinergia per trovare una soluzione a un problema grave in questa piccola comunità. Invito i cittadini ad essere parte attiva sempre, denunciando ai Carabinieri della propria comunità: solo così poi le Forze dell’Ordine possono attivare maggiori tutele nei loro confronti. Infine, vorrei ricordare come anche a livello parlamentare si stia intervenendo per affrontare il tema delle baby gang, un fenomeno che purtroppo interessa sempre più comunità del nostro territorio nazionale ma che deve essere affrontato non solo attraverso azioni repressive ma anche analizzandone le cause ed intervenendo soprattutto su quest’ultime”.

Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi.