ON. CATTOI (LEGA) * SANITÀ: «STATI GENERALI, OCCASIONE PER RICORDARE INTERGRUPPO ‘INSIEME CONTRO IL CANCRO’»

Sanità: Cattoi (Lega), Stati Generali occasione per ricordare intergruppo ‘Insieme contro il cancro’. Sala gremita oggi per parlare e confrontarsi sui temi della Sanità! Grazie al Capo dipartimento Emanuele Monti per aver ricordato che sono con orgoglio presidente dell’intergruppo parlamentare ‘insieme per un impegno contro il cancro’. Con me era presente la consigliera provinciale Stefania Segnana (assessore alla Sanità della provincia di Trento nella precedente cons.prov.). Un onore aver portato i saluti e gli spunti di riflessione da parte del nostro presidente Maurizio Fugatti, ricordando la riorganizzazione della Sanità Trentina iniziata nel 2018 dalla nostra giunta provinciale riportando competenze, professionalità e specializzazione negli ospedali di Valle. Ospedali di Valle quest’ultimi che il precedente governo provinciale di centrosinistra aveva iniziato a smantellare per accentrare tutto nella sede ospedaliera di Trento.

Abbiamo ripristinato i distretti (anche questi chiusi ed abbandonati dal modello di governo di centrosinistra), inserito l’infermiere di famiglia con particolare attenzione alle nostre ‘aree interne’ (dove abbiamo pochi residenti e l’assenza di strutture sanitarie), abbiamo continuato ad investire nella telemedicina investendo altri 4,3 milioni di euro di fondi PNRR per implementarne i servizi digitali in diabetologia, cardiologia, pneumologia, oncologia e neurologia; si cerca sempre di puntare al meglio soprattutto perché abbiamo la responsabilità di gestire in maniera ottimale la nostra autonomia puntando sempre a servizi d’eccellenza. La salute è un aspetto cruciale per il benessere individuale e collettivo, e rappresenta un settore che deve rispondere a sfide sempre più complesse in un contesto in continua evoluzione. Discutere delle problematiche, delle soluzioni e delle opportunità che la sanità offre oggi è fondamentale per garantire un futuro migliore per le nostre Comunità!”.

