ON. CATTOI (LEGA) * SALUTE: «SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO FIAGOP-ADMO, BENE SINERGIA PER FUTURO MALATI ONCOLOGICI PEDIATRICI»

Salute: Cattoi (Lega), sottoscritto protocollo FIAGOP-ADMO. Bene sinergia per futuro malati oncologici pediatrici. “Oggi, come coordinatrice dell’intergruppo ‘insieme per un impegno contro il cancro’, ho partecipato alla conferenza stampa per la sottoscrizione del protocollo di collaborazione, nei prossimi tre anni, tra FIAGOP, che si occupa di patologie oncologiche pediatriche e che rappresenta pazienti e genitori dei bambini ammalati, e l’ADMO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo.

La sinergia tra le associazioni e il lavorare insieme con altissima professionalità sono essenziali. In Italia, infatti, abbiamo un terzo settore e un volontariato che si stanno specializzando sempre più, per offrire maggiori servizi e implementare l’assistenza ai malati, in questo caso in favore dei bambini oncologici.

È anche importante informare e sensibilizzare le persone sul fatto che, nell’ambito oncologico, esiste anche una fascia di pazienti molto giovane. È cruciale sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di midollo osseo e di sangue, per dare una possibilità in più a quel 20% di pazienti che, ancora oggi, non trova un donatore compatibile. Dobbiamo dare vita e speranza ai bambini e agli adolescenti affetti da queste patologie. Grazie per il loro lavoro a tutti i volontari che si mettono a disposizione di queste associazioni, in particolare ai portavoce e ai presidenti, che le stanno portando verso livelli di professionalizzazione ed eccellenza.

Questo permette di colmare quei vuoti lasciati dalla pubblica amministrazione o dagli enti privati, fornendo un servizio fondamentale per tutte le nostre comunità. In quanto parlamentare e legislatore, ho il dovere morale di sostenere questo tipo di iniziative, di stare vicino alle associazioni e di promuovere un’informazione adeguata su queste realtà che si occupano soprattutto dei malati oncologici pediatrici”.

Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi, coordinatrice dell’intergruppo ‘insieme per un impegno contro il cancro’.