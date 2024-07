ON. CATTOI (LEGA) * ORSI: «LA DECISIONE DEL TAR DI TRENTO È INCOMPRENSIBILE E IRRESPONSABILE» (VIDEODICHIARAZIONE)

18.17 - lunedì 22 luglio 2024

Orsi: Cattoi, “La decisione del Tar è incomprensibile e irresponsabile”. “La decisione del Tar, che ancora una volta sospende il grande lavoro che la Provincia sta mettendo all’opera per salvaguardare al tempo stesso la sicurezza dei cittadini e quella dei turisti di fronte all’emergenza orsi, è incomprensibile e irresponsabile. Viene addirittura sentenziato che intere aree del territorio andrebbero interdette ai visitatori. Ma ci rendiamo conati di cosa significherebbe questa follia? Vogliamo mettere in ginocchio l’industria più importante della provincia? Siamo veramente scandalizzati da tanta faciloneria mentre l’impegno di tutti è quello di garantire vacanze serene a decine di migliaia di famiglie”. Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Vanessa Cattoi.

