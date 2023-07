ON. CATTOI (LEGA) * ISPRA – AUDIZIONE: « GLI AGRICOLTORI CI CHIEDONO INTERVENTI A LORO TUTELA, I CITTADINI SICUREZZA DI FRONTE A PLANTIGRADI E GRANDI CARNIVORI »

14.16 - martedì 25 luglio 2023

Agricoltura: Cattoi (Lega), Audita Ispra, Regioni abbiano più competenze sulla gestione di fauna selvatica

“Auspico una rinnovata attenzione tra le esigenze di agricoltori, allevatori e cittadini rispetto alla presenza di animali selvatici nel nostro territorio. L’Ispra ha chiarito che la presenza di lupi in Italia è di 3500 capi, la maggiore in Europa. Ci sono tutte le condizioni per gestire la presenza di questo animale selvatico come ci chiedono sia le imprese che le regioni, senza ideologie e senza mettere in pericolo la sopravvivenza della specie, dopo anni di gestioni ecologiche fallimentari del passato.

Ottima la condivisione di intenti con Ispra, concorde sulla delega ai presidenti e sul fornir loro strumenti utili per intervenire velocemente, così come richiesto in Audizione dall’Assessore Zanotelli.

Allevatori e agricoltori ci chiedono interventi a tutela di coltivazioni e capi, i cittadini chiedono sicurezza di fronte a plantigradi, grandi carnivori e selvatici che presentano sempre più comportamenti antropizzati. Richieste legittime e condivisibili. Gli strumenti legislativi a disposizione delle Regioni devono essere modificati, per questo ci stiamo impegnando per arrivare in tempi rapidi a uno strumento per una gestione consapevole dei rischi legati alla fauna selvatica e degli interessi degli operatori.

Una gestione centralizzata di dinamiche così complesse e strettamente legate alle esigenze dei singoli territori, infatti, non è funzionale: lavoreremo, per assicurare alle regioni maggiore autonomia sul tema della gestione di questo ambito faunistico”.

Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi, prima firmataria della Pdl sui grandi carnivori.