ON. CATTOI (LEGA) * INAUGURAZIONE “HOSPITALITY“: « IL TURISMO È IL MOTORE DELL’ECONOMIA DEL NOSTRO PAESE, VINCE CHI PUNTA SULLA QUALITÀ »

15.38 - lunedì 6 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Hospitality: Cattoi, il turismo è il motore dell’economia del nostro Paese. C’era anche la deputata della Lega Vanessa Cattoi all’inaugurazione di questa mattina a Riva del Garda della 47° edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza.

“Hospitality è un evento di grande importanza per il Trentino essendo un punto di riferimenti per gli operatori non solo dall’Italia, anche da tutto il Mondo. In un mercato competitivo come quello turistico vince chi punta sulla qualità e il turismo trentino è l’eccellenza della qualità turistica.

Questa fiera contribuisce notevolmente proprio ad innalzare gli standard qualitativi della ristorazione turistica.

Il turismo è uno dei motori economici del nostro Paese e questo si concentrano anche i nostri sforzi, in un settore nevralgico per l’economia trentina, considerato i legami con gli altri importanti settori del nostro sistema economico. Il reddito di cittadinanza ha sicuramente penalizzato anche questo settore. Come forza di Governo dobbiamo impegnarci a innalzare la professionalità di quanti lavorano nel settore dell’accoglienza e aiutare gli imprenditori a poter migliorare il livello delle strutture”.

Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Vanessa Cattoi