ON. CATTOI (LEGA) * GRANDI CARNIVORI: «BENE UE SU ABBASSAMENTO STATUS PROTEZIONE LUPI, LO AVEVAMO CHIESTO A GRAN VOCE»

15.46 - giovedì 26 settembre 2024

Ue: Cattoi, bene Ue su abbassamento status protezione lupi, battaglia Lega. “Per una volta una buona notizia in arrivo da Bruxelles: l’Ue sta chiedendo l’abbassamento dello status di protezione dei lupi. La Lega lo aveva chiesto a gran voce e ora dalle parole siamo passati ai fatti. Ieri i rappresentanti dei 27 stati membri dell’UE avevano approvato una proposta per ridurre la protezione del lupo, spostandolo dalla categoria di specie ‘rigorosamente protetta’ a ‘protetta’ nella Convenzione di Berna. Questo cambiamento permetterà una gestione più flessibile dei lupi, specialmente per affrontare i conflitti con attività umane come l’allevamento. Un passo in avanti verso il via ibera a politiche di contenimento più flessibili.

La sicurezza dei nostri allevatori, la salvaguardia del turismo di montagna e soprattutto la salvaguardia delle popolazioni delle terre alte sono e rimarranno nostre priorità. Questa rappresenta un’opportunità significativa per rilanciare la mia proposta di legge riguardante la gestione dei grandi carnivori, un tema di crescente importanza e attualità. La proposta ha già iniziato il suo iter in commissione Agricoltura della Camera, dimostrando un interesse concreto nel trovare soluzioni efficaci per la coesistenza tra attività umane e fauna selvatica. Con queste recenti evoluzioni in ambito europeo, è fondamentale predisporre una normativa nazionale adeguata che é già pronta in commissione e soprattutto a disposizione del governo. Avanti così”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.