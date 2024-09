ON. CATTOI (LEGA) * DDL SICUREZZA: «ABBIANO LAVORATO INTENSAMENTE, PER RENDERE PIÙ SERENA LA VITA DEI CITTADINI»

16.45 - giovedì 19 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ddl Sicurezza: Cattoi, Lega vuole rendere più serena vita cittadini. “Ieri alla Camera è stato approvato il Ddl Sicurezza. Un provvedimento che sta molto a cuore alla Lega e sul quale, al fianco del sottosegretario Molteni, abbiano lavorato intensamente per rendere più serena la vita dei cittadini. In primis la norma che dice, finalmente, stop alle borseggiatrici. Sarà, infatti, prevista l’esecuzione della pena in carcere anche per le donne incinte e madri con figli minori di un anno, in caso sussista il rischio di commissione di ulteriori delitti e grave pregiudizio alla crescita del minore. Fine anche per le occupazioni abusive. Nasce un nuovo reato: quello di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, con pena da 2 a 7 anni di carcere.

Basta anche a chi blocca le strade illegalmente: reclusione da 6 a 2 anni se il fatto è commesso da più persone riunite. Innalzata, poi, la pena massima da 3 a 5 anni nel caso di impiego di minori, fino a 16 anni, usati per l’accattonaggio. Siamo e saremo sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine: in arrivo la possibilità di bodycam in servizio. Si alza poi la soglia delle coperture legali da 5.000 a 10.000 euro. E ancora: aggravante per chi compie violenza sui treni, pene più severe per chi truffa gli anziani, possibilità di lavoro per i detenuti. Infine cerchiamo di impedire in ogni modo chi usa violenza contro le Forze di Polizia con l’aumento di un vero della pena per chi commette reato nei loro confronti e reclusione da 6 mesi a 5 anni se la violenza e la minaccia sono per impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di una infrastruttura strategica”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.