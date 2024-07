ON. CATTOI (LEGA) * A22: «BANDO CONCESSIONE, VITTORIA STORICA PER IL TRENTINO- ALTO ADIGE»

17.13 - giovedì 25 luglio 2024

A22: Cattoi, “È una grande vittoria storica per tutto il Trentino – Alto Adige. Inizia un nuovo percorso di miglioramento infrastrutturale”. “È una grande vittoria storica per tutto il Trentino – Alto Adige. Oggi abbiamo dimostrato di saper rispondere alle esigenze dei territori, sanando una situazione che si protraeva dal 2014 fino ad oggi”.

Così esulta *la deputata della Lega Vanessa Cattoi* presente in commissione ambiente alla Camera dei Deputati, dopo l’approvazione dell’emendamento presentato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che prevede, tra le altre cose, la pubblicazione del bando di concessione A22 entro il 31 dicembre 2024.

“Ringrazio per la collaborazione tutto il Governo e, in particolar modo, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha colto la sensibilità del nostro territorio su questa tematica e ha risposto alle richieste provenienti dalle diverse realtà locali. Ringrazio il relatore On.le Pizzimenti ed i colleghi membri della commissione ambiente della Camera che hanno sostenuto l’emendamento. Con L’approvazione di questo emendamento, inizia un nuovo percorso per il nostro territorio, volto a migliorare e riqualificare la viabilità lungo l’asse del Brennero”.

“Guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione, consapevoli che questa vittoria rappresenta solo il primo passo verso ulteriori miglioramenti infrastrutturali che renderanno il Trentino – Alto Adige un modello di efficienza e modernità”.

Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi cofirmataria dell’emendamento.