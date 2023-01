ON. CATTOI E SEN. TESTOR (LEGA) * ROMA – ASSEMBLEA AISCAT: « INFRASTRUTTURE, GRAZIE ALL’IMPEGNO DI SALVINI SI ARCHIVIA LA STAGIONE DEI “NO” »

16.21 - mercoledì 25 gennaio 2023

Infrastrutture, Lega “Grazie a impegno Salvini si archivia la stagione dei no”. “Lo sviluppo infrastrutturale in Italia sta tornando di primario rilievo nel nostro Paese, grazie alla rinnovata attenzione del ministro Matteo Salvini. Dopo anni di no, di rallentamenti, di procedure annunciate e realizzate dopo decenni, di ideologie sbagliate che hanno bloccato il nostro Paese non facendolo crescere, invertiamo finalmente la rotta: si sbloccano cantieri, si realizzano opere. E con il nuovo codice degli appalti, si renderanno più efficienti quegli iter burocratici, che oggi incidono pesantemente sui tempi delle realizzazioni. Ancora una volta, la Lega dimostra responsabilità e impegno, archiviando definitivamente quella stagione dei no che ha fatto male all’Italia”.

Lo dichiarano in una nota la deputata Vanessa Cattoi e la senatrice Elena Testor, parlamentari della Lega che hanno partecipato all’assemblea di Aiscat a Roma.