ON. CATTOI E SEN. TESTOR (LEGA) * ORSI TRENTINO: “NOMINIAMO BRAMBILLA E BIANCOFIORE AMBASCIATRICI ALLO SLOGGIAMENTO PLANTIGRADI, VEDREMO SE ALLE CHIACCHIERE SEGUIRANNO I FATTI”

14.18 - sabato 27 luglio 2024

Orsi: Lega, nominiamo la Brambilla e la Biancofiore ambasciatrici allo sloggiamento orsi del Trentino. Vediamo se alle chiacchiere seguono i fatti.

Meno male che ci sono la Biancofiore e la Brambilla che sanno come risolvere il problema del sovraffollamento di orsi in Trentino! Ma perché non le abbiamo consultate prima?

A quanto pare le due parlamentari hanno già la soluzione: sanno esattamente dove spostare gli oltre 100 orsi che nessuno vuole più nelle nostre valli. Nessuna regione italiana si è offerta di accoglierne neppure uno e ogni Paese europeo ha dichiarato che non ne vuole sapere niente. Secondo le tabelle ISPRA, il nostro territorio potrebbe ospitare al massimo una cinquantina di orsi, mentre oggi ce ne sono circa 120.

Proporremo di nominarle ambasciatrici del Trentino con delega allo sloggiamento degli orsi. Di sicuro troveranno una nuova casa per tutti loro, ben lontano dal Trentino, entro un anno perché, lo ricordiamo alle colleghe, poi gli orsi si riproducono e siamo punto e a capo. Il problema non è solo rappresentato da due o tre orsi confidenti, ma dal numero complessivo di grandi carnivori presenti in Trentino, che è il oltre il doppio rispetto alla capacità del territorio.

La gente è stufa e i sindaci della Val di Sole non ne possono più delle chiacchere perché con i cartelli e le informative non si ferma la riproduzione. Ma se pensano di poter risolvere il problema, allora avanti: nominiamo la Brambilla e la Biancofiore ambasciatrici ufficiali dello sloggiamento orsi del Trentino. Vediamo se alle chiacchiere seguono i fatti.

Lo dichiarano in una nota la deputata della Lega Vanessa Cattoi e la senatrice Elena Testor