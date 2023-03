ON. CATTOI E SEN. TESTOR (LEGA) * BRENNERO: « SALVINI IN PRIMA LINEA CONTRO AUMENTO PEDAGGI, PRESTO AL VALICO »

16.43 - giovedì 2 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Brennero: Cattoi (Lega), Salvini in prima linea contro aumento pedaggi. Presto al valico. “Inaccettabile la proposta austriaca per il Brennero di aumentare i pedaggi e diminuire i passaggi. Una scelta folle che andrebbe a pesare su chi quotidianamente deve spostarsi per lavoro o turismo, senza alcun reale beneficio sull’impatto ambientale. Non è così che si migliora la vita dei cittadini. Il Ministro Salvini dopo l’incontro con la sua omologa austriaca a Stoccolma, sarà presto al Brennero per verificare di persona la situazione”.

Così in una nota le parlamentari trentine della Lega Vanessa Cattoi e Elena Testor.