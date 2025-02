ON. BONELLI (EUROPA VERDE) * CASO DELMASTRO: «IN ITALIA NON ESISTE PIÙ LO STATO DI DIRITTO, MA IL CODICE MELONI»

13.23 - venerdì 21 febbraio 2025

Bonelli: “In Italia vige il codice Meloni, ormai siamo come la Corea del Nord. Delmastro si dimetta”. “In Italia non esiste più lo Stato di diritto, ma il codice Meloni: le regole valgono solo per i cittadini comuni, mentre chi fa parte del governo gode di impunità. La condanna del viceministro della Giustizia Delmastro per rivelazione di segreti d’ufficio è la prova di un potere che si sente al di sopra della legge, proprio come in un sistema feudale. E la difesa a oltranza di Meloni e Nordio dimostra che ormai l’Italia si sta trasformando in una Corea del Nord europea, dove la legalità viene calpestata per proteggere gli amici del governo.” Lo dichiara , deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Delmastro stamattina ha avuto anche l’arroganza di dire che c’è sempre un Bonelli pronto a presentare un esposto. Il problema non è chi denuncia le illegalità, ma chi le commette: soprattutto se un pubblico ufficiale viola il segreto d’ufficio. Intanto, mentre il governo protegge chi divulga segreti di Stato, si spiano giornalisti, si coprono scandali e si liberano criminali come Almasri. La difesa di Delmastro da parte del ministro Nordio è una vergogna assoluta: invece di garantire il rispetto della legge, si è trasformato nell’avvocato difensore di un viceministro condannato. Questo governo è un pericolo per la democrazia” conclude Bonelli.