ON. BONELLI (AVS) * GUERRA COMMERCIALE: «FDI E LEGA USANO I DAZI AL 30% PER ATTACCARE L’EUROPA E FAVORIRE IL CIBO AMERICANO»

17.03 - domenica 13 luglio 2025

Bonelli sui Dazi al 30%: “Da Fratelli d’Italia e Lega attacco all’Europa per aprire le porte al cibo americano pieno di pesticidi”. “Fratelli d’Italia e Lega invece di attaccare i dazi imposti da Donald Trump, prendono di mira l’Unione Europea e i suoi regolamenti a tutela della salute e dell’ambiente. Vogliono far saltare le norme europee per portare sulle tavole degli italiani il cibo americano pieno di pesticidi, OGM e ormoni. Altro che difesa del Made in Italy: questa è una resa totale agli interessi di Trump e delle lobby agroindustriali.

Chi svende la qualità dei nostri prodotti e attacca l’Europa per fare un favore agli Stati Uniti, non è un patriota: è un traditore della patria.

Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, in una dichiarazione