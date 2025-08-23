ON. BONELLI (AVS) * CASAPOUND: «INACCETTABILE LEGITTIMARLA, VA SCIOLTA E SGOMBERATA»

11.52 - sabato 23 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bonelli: “Inaccettabile legittimare CasaPound. Va sciolta e sgomberata”.

Le dichiarazioni del Ministro della Cultura Alessandro Giuli su CasaPound sono gravi e inaccettabili. Affermare che ‘nella misura in cui si allinea a criteri di legalità’ non vada sgomberata è una provocazione verso tutti coloro che rispettano la legge e credono nella Costituzione.”

Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, che prosegue:

“CasaPound occupa da anni un immobile pubblico nel centro di Roma. Non esiste alcuna legalità da rispettare: quella sede va sgomberata immediatamente. Soprattutto perché si tratta di un’organizzazione neofascista che andrebbe sciolta, non tollerata.