ON. BIANCOFIORE (CORAGGIO ITALIA) * ITALIA-AUSTRIA: « TIFOSI CONTRO LA POLIZIA NEL DOPO PARTITA, INACCETTABILE CHE BOLZANO ASSUMA I PROFILI DELLE BANLIEU FRANCESI »

A nome di Coraggio Italia intendo innanzitutto esprimere tutta la nostra vicinanza alle forze di polizia, dell’ordine e militari, per l’assalto subito nel post partita Italia-Austria, da violenti che speriamo siano assicurati alla giustizia.

In particolare tutta la mia solidarietà umana e istituzionale nei confronti del Dott. Mamani che conosco personalmente e la cui dedizione al servizio della cittadinanza è nota. E’ inaccettabile però che Bolzano assuma i profili delle Banlieu francesi e delle gravi rivolte che le hanno caratterizzate, essendo un modello diametralmente opposto e capoluogo dell’autonomia basata sulla convivenza. Se qualcosa nel modello di integrazione a livello comunale non sta funzionando, la giunta deve farsi un esame di coscienza e assumersi la responsabilità di un immediato intervento.

A differenza del consigliere Chniouli del quale comunque condivido parte dell’analisi, penso che il problema a Bolzano come nel resto d’Italia sia l’eccessivo lassismo regolamentare e valoriale che caratterizza la nostra società. Il fatto che una moltitudine di giovinastri si permetta di attaccare le forze di polizia, conferma che questa gente ritenga di poterselo permettere e di restare impunita. A prescindere dalla nazionalità che non scusa e non autorizza in alcun caso alle violenze urbane.

A Bolzano come nel resto d’Italia le comunità possono fare quello che vogliono ed è piuttosto la mancanza di condivisione e di riconoscimento nell’identità dello Stato italiano, che li autorizza indirettamente all’arroganza del vilipendio delle nostre forze dell’ordine che lottano spesso a mani nude per garantire la nostra sicurezza.

Il problema è che se noi per primi non abbiamo il coraggio di affermare la nostra identità culturale, sociale ed istituzionale e la nostra educazione, va da sé ne’ I nuovi italiani ne’ i giovani italiani, li faranno propri. Tocca alle istituzioni trovare le modalità regolamentari e giudiziarie, affinchè certi episodi non abbiano a ripetersi, e affinchè il poliziotto non sia scambiato per il delinquente come avvenuto a Roma qualche giorno fa. Esiste un confine chiaro tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, è una questione morale.

Michaela Biancofiore,

parlamentare Coraggio Italia e dirigente nazionale