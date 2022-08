ON. BIANCOFIORE (CI) * COLLEGIO ROVERETO (TN): « PARLERÒ CON LA COALIZIONE A ROMA E PROPORRÒ UNA CANDIDATURA FORTISSIMA, A RENZI NON È RIUSCITO IL PIANO PER LA SUA PREDILETTA »

13.05 - giovedì 18 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Tutti gli attacchi che quotidianamente Renzi e Letta si rivolgono reciprocamente, non senza colpi bassi sotto la cintola, si fermano a Rovereto.

Dove Renzi, nel tentativo di salvare una sua senatrice molto attiva negli interessi di categoria e affatto nei confronti della gente comune, sta offrendo ogni tipo di accordo attuale e per le prossime provinciali/regionali ad un Pd soppiantato dal centro destra. Accordo che si rimangerà ,come nel suo stile, un secondo dopo aver incassato la sua candidata, indigesta a destra e sinistra. La storia di Renzi parla da sola.

Letta dal canto suo non fa un plissé nonostante la base locale in rivolta, si fa prendere a ceffoni politici dalla mattina alla sera e poi solo per far dispetto al centro destra che è comunque avanti di oltre dieci punti nei collegi trentini, si accuccia ai desiderata di Renzi.

Non è Renzi un genio della politica, è che innanzi a se, nella sua area politica trova segretari politici timidi, smemorati e senza dignità.

Parlerò con la coalizione a Roma e sul territorio e proporrò una candidatura fortissima, visto che questa volta a Renzi non è riuscito far disegnare ex novo il collegio di Rovereto per una sua prediletta, come fece nel 2018 dopo che il suo treno si fermò, casualmente, alla stazione di Bolzano.

Michaela Biancofiore

Vice Presidente Coraggio Italia