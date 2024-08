ON. AMBROSI (FDI) * VENDITTI: «SONO STATA MESSA ALLA GOGNA SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, MA È STATO UN BOOMERANG»

16.46 - martedì 27 agosto 2024

“Antonello Venditti ha qualche serio problema con il concetto disabilità, oltre che con quello di sensibilità e civiltà comportamentale. Dopo che ho espresso il mio punto di vista suoi indifendibili e inescusabili insulti a una persona con disabilità, ha tentato di mettermi alla gogna sulla sua pagina Facebook per scaraventarmi addosso le ire del suo pubblico, ma perfino in un luogo virtuale ovviamente composto da suoi ammiratori il livello di riprovazione per la sua incredibile sortita sul palco di Barletta ha trasformato l’operazione in un boomerang con una selva di commenti critici e negativi. Può tentare di scatenarmi contro chi vuole, in ogni caso io difendo le persone con disabilità e le loro famiglie, e se ci sono di mezzo buone cause non ho paura di niente e di nessuno”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia