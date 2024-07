ON. AMBROSI (FDI) * TURISMO: «IMPORTANTE BANDO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE, GRAZIE AL MINISTRO SANTANCHÈ»

11.30 - mercoledì 3 luglio 2024

“Ancora una volta il ministero del Turismo si conferma eccellenza e settore trainante del Governo Meloni. C’è tempo fino al prossimo 31 luglio per presentare domanda per un bando assai importante per gli operatori turistici.

Con avviso pubblico dello scorso 7 maggio, il Ministero del Turismo ha infatti riaperto il bando FRI-TUR, per la presentazione, da parte delle imprese turistiche, della domanda di concessione degli incentivi finanziati dal Fondo, tra il 1° e il 31 luglio.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata di Invitalia. Si tratta di una interessantissima opportunità per il settore, destinata a investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, relativi al rafforzamento dei servizi di ospitalità e al potenziamento delle strutture ricettive. Il 50% delle risorse è destinato agli interventi di riqualificazione energetica. Grazie al ministro Santanche’ per l’impegno profuso e i risultati ottenuti”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia