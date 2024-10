ON. AMBROSI (FDI) * TRENTINO – REFERENDUM ORSI: «LA POLITICA NON SIA TIMIDA, AL FIANCO DEI RESIDENTI INVITO ALLA MASSIMA PARTECIPAZIONE»

15.58 - giovedì 24 ottobre 2024

“Invito alla massima partecipazione le trentine e i trentini che saranno chiamati a votare al referendum sugli orsi. In Trentino vivevamo sereni il nostro territorio, la follia animalista del progetto Life Ursus ormai totalmente scappato di mano ha sconvolto la serenità delle nostre comunità.

La politica di fronte a questo drammatico tema deve abbandonare ogni timidezza e schierarsi con la gente per tutelarne la sicurezza in ogni modo possibile, lavorando ad ulteriori norme per gli abbattimenti e facendo sempre più pressing in sede europea.

Se sarà alta la partecipazione e l’affermazione di coloro che vogliono liberare il Trentino da un problema si darà forza anche in Parlamento a chi è attivamente impegnato sul problema nell’indelebile ricordo di Andrea Papi. Tutte e tutti al voto, forza Trentino!”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia