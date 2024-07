ON. AMBROSI (FDI) * TRENTINO – ORSA KJ1: «SOPPRESSIONE SACROSANTA, BATTEREMO L’ANIMALISMO DA SALOTTO E CI RIPRENDEREMO LA NOSTRA TERRA»

12.08 - martedì 30 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“L’uccisione dell’orsa Kj1 stabilita dal Presidente Fugatti e cui è appena stata data esecuzione è stata una scelta sacrosanta e pienamente condivisa da tutte le persone di buon senso. Tuttavia rischia di essere insufficiente rispetto al grado di pericolo e di allarme dovuto alla proliferazione dei Grandi carnivori pericolosi in Trentino.

Nulla di quel che si fa e si farà servirà purtroppo a riportare in vita Andrea Papi, la cui tragica fine ha rappresentato un terribile fallimento per la politica. Ma occorre comunque perseguire molte più soppressioni di animali pericolosi per restituire tranquillità alle nostre valli e per tornare a rendere la montagna un luogo sicuro di pace e di benessere per il genere umano.

L’animalismo da salotto e da centro storico ha prodotto tanti guasti, ma sta arrivando finalmente il momento in cui cominciamo a riprenderci la nostra terra, come dimostra la massiccia adesione al referendum promosso dalla cittadinanza della Val di Sole. Giusta la soppressione dell’orsa, e politicamente non ci fermeremo fino a quando il Trentino non tornerà a essere un territorio tranquillo e sicuro come il resto d’Italia. La posizione di Fratelli d’Italia è chiara è chiara e netta: prima le persone!”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.

*

Foto archivio