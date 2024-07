ON. AMBROSI (FDI) * TRENTINO – ATTACCO ORSO: «SOLO MIRACOLOSAMENTE EVITATO ALTRO CASO PAPI, OCCORRONO SUBITO PIÙ SOPPRESSIONI»

16.04 - martedì 16 luglio 2024

“Il ferimento del turista francese – cui va la mia solidarietà – da parte di un orso oggi in Trentino, in territorio del Comune di Dro, ripropone una seria riflessione sull’assurdità della situazione che è stata creata. Si è reso cioè il Trentino pericoloso per la sua stessa gente, per le attività economiche, per i turisti che contribuiscono a fare grande e sviluppata la nostra terra.

Oggi solo miracolosamente non abbiamo un bis della tragica fine occorsa ad Andrea Papi. Occorrono però fin da subito più soppressioni e più catture di orsi, non c’è tempo da perdere prima che una situazione evidentemente già degenerata ci sfugga totalmente di mano. Minimizzare, o anche solo la tentazione di minimizzare ci porterebbe ad altre tragedie”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.