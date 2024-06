ON. AMBROSI (FDI) * TRENTINO ALTO ADIGE- INFRASTRUTTURE IDRICHE: «FINANZIAMENTI PER 32 MILIONI, DAL GOVERNO INTERVENTI CONCRETI PER IL TERRITORIO»

10.39 - giovedì 27 giugno 2024

“Il governo Meloni non solo negli impegni ma nei fatti è sempre attento alle esigenze del Trentino-Alto Adige, a conferma della grande sensibilità per le istanze della nostra terra. Nella programmazione di stralcio attuativo, finanziate per oltre 32 milioni – precisamente 32 milioni 207 mila euro – opere importanti attese da tempo, opere legate alla funzionalità delle infrastrutture idriche, importanti, fondamentali per le nostre comunità.

Nello specifico, in Trentino, 4 milioni 710 mila euro per la sistemazione delle reti di distribuzione degli acquedotti gestiti dal Comune di Garniga Terme, quasi dieci milioni (9.883.000) per la fondamentale interconnessione degli acquedotti di Trento e Rovereto, 6 milioni 730 mila euro per la sostituzione delle dorsali principali dell’acquedotto di Trento. Ma l’intervento governativo non si ferma al Trentino. In Alto Adige, 10 milioni 885 mila euro per la costruzione del nuovo serbatoio idropotabile della città di Bolzano, altra opera di notevole importanza per il capoluogo provinciale e i suoi abitanti. Un governo di fatti, un governo operoso e sempre presente, e come deputata del territorio ne sono particolarmente orgogliosa!” Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige