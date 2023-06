ON. AMBROSI (FDI) * TRASPORTO AEREO: « IMPORTANTE ED ESTREMAMENTE POSITIVO IL NUOVO COLLEGAMENTO TRA BOLZANO, VERONA E ROMA »

14.08 - mercoledì 14 giugno 2023

“Eccellente notizia sia per il Veneto sia per il Trentino-Alto Adige e per tutto il Nord est il prossimo collegamento, ad opera della compagnia Skyalps, tra gli aeroporti di Verona e Roma, a partire dal 25 settembre, dopo un lungo periodo in cui lo scalo veronese sembrava non più voler puntare sulle rotte per la Capitale.

Si tratta di una novità importante ed estremamente positiva. Il servizio, che sarà attivo del 25 settembre con due voli per tratta dal lunedì al venerdì, riguarderà anche Bolzano, città da cui i voli in partenza da Verona per la Capitale saranno collegati con navette e parcheggio gratuito nello scalo locale per i passeggeri altoatesini.

La possibilità per tanti pendolari e imprenditori finora praticamente impossibilitati ad andare e tornare in direzione Roma nella stessa giornata costituisce a mio avviso un forte incentivo per tante attività. Assieme a diversi parlamentari di Fratelli d’Italia mi sono fatta portatrice di questa pressante richiesta del territorio, ringrazio di vero cuore SkyAlps per aver ascoltato un’istanza che sta davvero a cuore a molte migliaia di persone, e c’è concretamente da auspicare che questa scelta possa costituire uno stimolo per il potenziamento delle tratte anche di tanti aeroporti minori”,

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia