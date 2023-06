ON. AMBROSI (FDI) * TRASPORTI: « COMMISSARIA UE VALEAN CRITICA CON RESTRIZIONI AUSTRIACHE SU BRENNERO »

16.36 - mercoledì 28 giugno 2023

RASPORTI. AMBROSI (FDI): COMMISSARIA UE VALEAN CRITICA CON RESTRIZIONI AUSTRIACHE SU BRENNERO.

“Ieri ho preso parte all’audizione della Commissaria europea per i trasporti, Adina Vălean, presso le Commissioni Trasporti e Politiche dell’Ue di Camera e Senato. Ho così posto alla Commissaria due quesiti specifici relativi al Brennero. Ho infatti ricordato che all’esame della proposta di revisione delle reti transeuropee dei trasporti sia la Commissione Politiche dell’Ue sia la Commissione Trasporti hanno dato due indicazioni nette al governo, poi inviate anche alla Commissione europea.

La prima attiene alla necessità di assicurare che i lavori relativi ai corridoi europei, inclusi quelli per il tunnel del Brennero, procedano in modo coordinato in tutti i paesi interessati, in modo da evitare che i ritardi di alcuni vanifichino gli sforzi di altri. La seconda concerne la necessità di vietare espressamente le restrizioni unilaterali sulla rete da parte di specifici Stati membri, al fine di evitare quanto si è verificato proprio recentemente in relazione al confine tra Italia e Austria”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Politiche dell’Unione Europea alla Camera.

“Molto chiara e diretta la risposta della Commissaria che, ammettendo che i lavori non finiranno a breve, ha criticato duramente le misure unilaterali adottate dall’Austria per limitare o impedire il traffico attraverso il valico. La stessa ha osservato, in particolare, che la motivazione delle restrizioni in base alla esigenza di tutelare la qualità dell’aria si è rivelata del tutto infondata, ricordando che la Commissione europea ha fatto il possibile per promuovere un accordo tra Italia, Germania ed Austria per migliorare la sostenibilità del traffico al Brennero. Di certo il Parlamento continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione”, conclude.