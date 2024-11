ON. AMBROSI (FDI) * SCUOLE TRENTINE – CONTROLLI ANTIDROGA: «POLEMICHE INCOMPRENSIBILI, PIENO SOSTEGNO A FORZE ORDINE»

16.18 - martedì 12 novembre 2024

“Se tutte e tutti concordiamo sul fatto che il problema droga anche nelle scuole sia serio, a maggior ragione dovremmo non solo solidarizzare ma anzi esprimere pieno apprezzamento all’azione delle forze dell’ordine in campo per stroncare questo gravissimo fenomeno che minaccia la nostra gioventù.

Il mio pieno, convinto e incondizionato plauso va perciò ai vertici di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale che hanno deciso e svolto due giorni di controlli, nell’ambito dell’indirizzo del Comitato per l’ordine e la sicurezza, in luoghi di microcriminalità e spaccio comprese due scuole trentine, gli istituti tecnici Iti e Tambosi.

Non comprendo perciò, e non condivido, le lamentele da parte di alcuni genitori al riguardo: se vogliamo combattere la droga con i fatti oltre che con le parole, il lavoro delle forze dell’ordine va assolutamente condiviso e incoraggiato, e tale preziosa opera a mio avviso peraltro nulla toglie alle necessarie azioni di prevenzione che il mondo scolastico può mettere e mette costantemente in campo.

Prevenzione e repressione sono due metodi non contrapposti ma l’un l’altro complementari per affrontare il grave fenomeno nel migliore dei modi. Preciso compito del nostro governo, come da programma, è infatti riportare legalità e disciplina nel mondo della scuola, come peraltro nello spirito del ddl Valditara che in Parlamento come centrodestra abbiamo convintamente votato”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia