ON. AMBROSI (FDI) * SCUOLA: «IL PLAUSO AL VICEPRESIDENTE PAB GALATEO PER AVERE RECEPITO IL DDL VALDITARA, IL TRENTINO RIVEDA LA SCELTA SBAGLIATA»

“Esprimo il mio vivo apprezzamento e il mio plauso per la decisione del Vice-Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano e Assessore di Fratelli d’Italia alla Scuola italiana, Marco Galateo, per aver deciso di recepire integralmente il disegno di legge Valditara che ripristina la cultura del rispetto nelle scuole italiane, con al centro alcune norme di elementare buon senso e intransigenza assolutamente indispensabili.

La riforma Valditara, per la quale Fratelli d’Italia si è fortemente impegnata in Parlamento e che la sottoscritta ha votato con assoluta convinzione unitamente a tutto il partito e alla coalizione che sostiene il Governo Meloni, ha il grande pregio di mettere ordine dove in tanti anni di governi di sinistra si è concesso un gravissimo lassismo permissivismo valoriale, che ha contribuito ad amplificare gravi e inaccettabili fenomeni di bullismo negli istituti scolastici della nostra Nazione.

Con la riforma si rivaluta finalmente l’importanza del voto in condotta e si sanzionano gli studenti violenti, si prevedono multe per chi aggredisce gli insegnanti, si eliminano gli incomprensibili giudizi descrittivi della scuola primaria in favore dei più comprensibili giudizi sintetici. Si prevede inoltre, cosa molto importante, che gli studenti sospesi seguano percorsi di rieducazione, coniugando così disciplina e impegno nel recupero. Si tratta, in sostanza, di uno dei provvedimenti qualificanti della maggioranza di centrodestra al governo.

Nel complimentarmi dunque con il nostro VicePresidente altoatesino Galateo, auspico vivamente al contempo che anche la Provincia di Trento riveda il prima possibile il suo incomprensibile parere contrario al disegno di legge, una posizione sbagliata e incomprensibile e che va contro alcuni dei valori sacri e fondanti di Fratelli d’italia e del centrodestra, come il rispetto delle gerarchie nella società, con la necessaria disciplina che educhi e formi armoniosamente alla vita, e la tolleranza zero contro ogni forma di violenza nelle scuole. Sono, queste, alcune delle cose più importanti in cui crediamo e che vale – sempre – la pena di difendere.

Non è condivisibile sostenere che si preferisce educare e non sanzionare, perché, ribadisco, almeno per noi di destra la prima forma di educazione è il rispetto. I nostri elettori ci premiano e ci danno fiducia sulla base di valori condivisi e intangibili, che non possono e non devono essere traditi”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’italia per il Trentino-Alto Adige