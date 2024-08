ON. AMBROSI (FDI) * REFERENDUM: « NASCE IN TRENTINO E VENETO “NOI CI CREDIAMO”, PRIMO COMITATO PER IL “NO” AL REFERENDUM ABROGATIVO DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA»

15.43 - mercoledì 14 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

REFERENDUM, NASCE IN TRENTINO E VENETO “NOI CI CREDIAMO”, PRIMO COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM ABROGATIVO DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA: AMBROSI (FDI) PRESIDENTE.

“Nasce grazie a cittadine del Trentino e del Veneto e già punta ad estendersi ad altre regioni “Noi ci crediamo”, il primo comitato per il No al referendum abrogativo sull’autonomia differenziata.

Il comitato – da me presieduto – ovviamente in doverosa attesa di quello che saranno gli accadimenti relativi alla sua ammissione e alla raccolta di firme, intanto raccoglie le adesioni spontanee di cittadine e cittadini, e nasce come risposta della gente comune e della maggioranza silenziosa alla mobilitazione degli apparati della sinistra e dei sindacati.

L’associazione, che oggi ha preso il via e che sarà formalmente costituita dopo la parentesi estiva, si pone come obiettivo statutario la difesa del testo governativo attraverso tutte le forme democratiche possibili: manifestazioni, raccolte di firme, organizzazione di dibattito e convegni. Nasce da militanti di Fratelli d’Italia ma non è chiusa a controlla ulteriori di cittadini senza tessera.

‘L’autonomia differenziata è un provvedimento che unisce l’Italia, che combatte le disparità, che rende la nazione più forte e più giusta su tutto il territorio nazionale’.

Proprio prendendo spunto da queste parole della nostra premier Giorgia Meloni, il comitato si propone di agire all’interno della società civile per contrastare la sinistra anche radicale e le truppe cammellate dei sindacati, puntando su coraggio e sulla coerenza di contrapporre e spiegare le tante buone ragioni dell’operato di questa fondamentale riforma del governo Meloni.

Di fronte all’Italia della sinistra che non vuole cambiare e che vuole il male del Sud continuando a riproporre un modello assistenzialista che mortifica le capacità di intere aree della Nazione c’è la nostra Italia, che punta sul merito, sulla capacità anche a livello locale di esaltare le proprie peculiarità in una cornice di emulazione virtuosa pur nella forte appartenenza alla comunità nazionale e alla sua indiscussa e indiscutibile unità.

Alla sfida referendaria risponderemo con coraggio e mobilitazione. La sinistra con tutti i suoi media tra disinformazione e deformazione della realtà è scatenata, ma troverà l’opposizione della società civile sulla sua strada.

Il comitato per il No sarà all’insegna di questo coraggio. Un grande onore per me esserne a capo”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia e presidente del comitato “Noi ci crediamo” a sostegno del No al referendum abrogativo sull’ autonomia differenziata.