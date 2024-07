ON. AMBROSI (FDI) * REFERENDUM AUTONOMIA DIFFERENZIATA: «SARÀ UNA BATTAGLIA IMPORTANTE, BATTEREMO I PROFESSIONISTI DELLO SFASCIO»

16.33 - venerdì 5 luglio 2024

“Oggi per l’Italia comincia una nuova sfid: partiti e partitini di opposizione e sindacati hanno depositato in Cassazione il quesito del referendum contro la legge sull’Autonomia differenziata. L’Italia del no a tutto, l’Italia dei veti, è scesa nuovamente in campo contro noi che ogni giorno cerchiamo di migliorarla e riformarla.

La stessa sinistra che per anni diceva a parole di volere l’autonomia adesso scende in campo per affossarla solo perché a realizzare la riforma siamo stati noi del centrodestra sotto la guida di Giorgia Meloni.

Sarà una battaglia importante, e noi saremo in campo con le nostre buone, buonissime ragioni contro i professionisti dello sfascio e della palude.

Non possiamo consegnare la nostra Nazione a chi vuol tornare indietro, a chi vuol distruggere tutto, a chi a parole dice di preoccuparsi per il Sud ma nella realtà vorrebbe che il Sud sopravvivesse solo con sussidi e assistenzialismo.

Noi riteniamo che questa legge possa invece fare da ulteriore traino alla ripresa dell’intera Italia, e consideriamo il virtuoso esempio dell’autonomia trentina e altoatesina la dimostrazione di quanto la responsabilizzazione dei territori possa innescare circuiti virtuosi e possa assicurare sviluppo, progresso, occupazione alle popolazioni amministrate.

Continuare a dire No a tutto, invece, sarebbe la strada perfetta per il disastro: e non lo permetteremo”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige