ON. AMBROSI (FDI) * PLANTIGRADI: «QUESTO È IL TAR DEGLI ORSI NON DEI TRENTINI, UNA DECISIONE ASSURDA E DEMENZIALE»

18.40 - lunedì 22 luglio 2024

Questo non è il Tar dei Trentini, è il Tar degli orsi. La nuova decisione del Tar di Trento con cui ancora oggi si impedisce la piena esecuzione dell’ordinanza per l’abbattimento dell’orso responsabile dell’ultima pericolosa aggressione, contiene addirittura un passaggio in cui si allude all’interdizione alla popolazione di determinate aree. Un messaggio assurdo, vergognoso e demenziale, contro le persone e contro il buon senso. Il Tar degli orsi va assolutamente fermato”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia