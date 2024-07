ON. AMBROSI (FDI) * ORSI: «MIA INTERPELLANZA A MINISTRO SANTANCHÉ, SU RICADUTE NEGATIVE TURISMO TRENTINO»

18.33 - sabato 27 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Dopo le recenti vicende di aggressioni da parte di orsi in Trentino, tra cui una a danno di un turista francese, dopo le decisioni del Tar che hanno finora impedito l’abbattimento dell’esemplare responsabile, la situazione crea sempre più ansia e confusione.

Al riguardo, ho appena depositato una interpellanza al ministro del Turismo, Daniela Santanché, ravvisando la necessità di monitorare in maniera più incisiva quali – oltre a quelle sulle persone che tutti possiamo purtroppo constatare – siano effettivamente in termini economici e sociali, le ricadute negative anche sul turismo trentino, sia a seguito dell’uccisione di Andrea Papi sia del turista francese ferito gravemente lo scorso 16 luglio da un altro orso; chiedo anche se il ministero, nell’ambito del settore turistico nel Trentino, sia in possesso d’informazioni relative ad eventuali ricadute economiche negative relative agli attacchi degli orsi, che hanno provocato disdette di turisti sia italiani sia stranieri nella medesima provincia sia lo scorso anno sia nell’anno in corso; in caso affermativo, se non ritenga opportuno comunicare tali dati al Parlamento; quali iniziative di competenza, intenda infine intraprendere, d’intesa con le istituzioni locali, al fine di potenziare i sistemi di sicurezza e di tutela nei riguardi della comunità locale trentina, per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia