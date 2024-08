ON. AMBROSI (FDI) * ORSI: «IL SONDAGGIO CONFERMA CHE TRENTINI NON LI VOGLIONO, LA POLITICA SIA IN PRIMA LINEA»

16.38 - domenica 4 agosto 2024

“L’analitico e autorevole sondaggio commissionato da Trentino Sviluppo alla Doxa rivela e conferma – casomai ce ne fosse bisogno – che la stragrande parte dei trentini si schiera contro la presenza degli orsi sul territorio.

Tre residenti su quattro sono ormai contrari alla loro presenza, a differenza di precedenti rilevazioni statistiche, e questa è la migliore dimostrazione di come il progetto Life ursus sia totalmente sfuggito di mano.

Il sondaggio Doxa ci conferma dunque che solo una residua minoranza della popolazione è disposta ad accettare questa surreale situazione che concede non più liberi di vivere in tranquillità a casa nostra, nel nostro territorio.

E conforta l’impegno di quanti a livello politico combattono contro questo assurdo e antidemocratico stato di cose.

Fratelli d’Italia conferma la sua linea a tutela delle persone. Ogni ipocrisia, ogni buonismo e ogni burocratico politichese al riguardo deve essere bandito: bisogna presto e rapidamente ridurre in modo drastico il numero degli esemplari sul nostro territorio. In questa battaglia ci sono e ci sarò, in prima linea”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia

