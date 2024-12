ON. AMBROSI (FDI) * ORSI: «BENE ABBATTIMENTO ESEMPLARE PERICOLOSO M91, IN TRENTINO NON C’È POSTO PER ANIMALISTI RADICAL CHIC»

15.56 - domenica 1 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ORSI, AMBROSI (FDI): “BENE ABBATTIMENTO ESEMPLARE PERICOLOSO M91, IN TRENTINO NON C’È POSTO PER ANIMALISTI RADICAL CHIC”.

“Bene l’abbattimento dell’orso M91, che aveva seguito a lungo una persona, oltre ad essere entrato ripetutamente in centri abitati o nelle immediate vicinanze di abitazioni e perciò classificato pericoloso a livelli massimi di pericolosità. La decisione è stata – giustamente – adottata per scongiurare il verificarsi di un evento di ancora maggiore gravità rispetto a quelli già registrati.

Nessun accanimento contro gli orsi. Ma per Fratelli d’Italia prima viene la sicurezza delle persone, la tutela delle attività economiche e la vita degli animali da allevamento. In Trentino siamo gente seria che ha diritto di tornare a vivere in serenità: non c’è posto per gli animalisti radical chic e i loro deliranti proclami, né per arzigogolati buonismi giocati sulla pelle delle persone. Il mio ringraziamento agli operatori del Corpo forestale trentino per la loro consueta prontezza e professionalità”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia

*

Foto archivio