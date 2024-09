ON. AMBROSI (FDI) * LA BIMBA CON LA VALIGIA: «NOMINA DI EGEA HAFFNER A COMMENDATORE, ORGOGLIO ANCHE PER IL TRENTINO»

11.46 - lunedì 23 settembre 2024

“La nomina di Egea Haffner, la bimba con la valigia con la scritta ‘esule giuliana’ che commosse il mondo in quanto simbolo dell’esodo istriano del Dopoguerra, a Commendatore della Repubblica italiana è una bellissima notizia. Nulla e nessuno potrà mai cancellare lo strazio e il dolore per la tragedia delle foibe e per l’esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani dalla Venezia Giulia (comprendente il Friuli orientale, l’Istria e il Quarnaro) e dalla Dalmazia, tra cui appunto la piccola Egea, che tra l’altro al tempo della foto aveva da poco perso il padre ucciso dai titini.

Ma il gesto e la nobile scelta operata dal Presidente Mattarella – riportata oggi dal quotidiano ‘l’Adige’, costituiscono un grande e positivo segnale di attenzione e sensibilità verso le vittime degli orrori di quel passato. Anche il Trentino, e specificamente la città di Rovereto dove Egea da anni risiede, sono orgogliosi di questa cittadina che svolge un’importante funzione di Ricordo e testimonianza”.

Grazie di cuore, Presidente. E tante congratulazioni alla piccola grande Egea per questo importante riconoscimento”

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige